Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Fenômeno ZCAS: tempestades atingem cinco Estados do País neste fim de semana

Estadão Conteúdo

O primeiro fim de semana de dezembro será marcado por chuvas intensas em várias regiões do País. Um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico responsável por chuvas fortes e persistentes, pode provocar grandes acumulados, segundo informações do Climatempo.

Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso podem registrar mais de 100 milímetros ao longo do período de atuação do fenômeno que se manterá ativo até domingo.

Entenda os impactos do fenômeno

Segundo o Climatempo, quando a ZCAS se estabelece, uma longa faixa de nuvens carregadas permanece sobre o Brasil por vários dias consecutivos, atingindo áreas da região Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e, em alguns casos, do Nordeste. A influência sobre os estados da região Sul é incomum, mas ocasionalmente pode acontecer.

Fenômenos globais como El Niño e La Niña influenciam a formação da ZCAS. O aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial central e leste, característico do El Niño, tende a dificultar a organização da ZCAS. Enquanto o resfriamento dessas águas, típico do La Niña, facilita a formação do sistema.

De acordo com atualizações da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgadas nesta semana, os próximos meses estarão sob influência do La Niña com temperaturas acima da média e chuvas de padrão típico do fenômeno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/PREVISÃO/BARSIL
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda