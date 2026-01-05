Feminicídio: mulher morre após ser esfaqueada por ex-namorado no centro de SP

Uma mulher morreu após ser esfaqueada pelo ex-namorado no bairro da Liberdade, centro da capital paulista, na noite de sábado, 3. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Trata-se de mais um caso de feminicídio registrado em São Paulo.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o homem, de 29 anos, foi preso no dia seguinte, na tarde de domingo, 4, na Rua Melo Nunes, no Jabaquara, zona sul da capital paulista. A defesa dele não foi localizada.

Ele foi identificado com o autor do feminicídio. "Policiais civis do Garra/Dope realizaram diligências, em apoio à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e detiveram o autor", disse a SSP.

O responsável pelo crime foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça, ainda de acordo com a pasta.

Aumento de casos de feminicídio

No início de dezembro, a capital paulista registrou o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal.

Segundo dados da SSP, entre janeiro a outubro foram contabilizados 53 casos.

O número é maior do que o contabilizado em todos os anos desde 2015. Antes, o maior índice registrado havia sido nos doze meses de 2024, com 51 feminicídios.

Como denunciar

Mulheres que buscam fazer denúncia contra violência ou ter acesso aos canais de atendimento podem buscar por aplicativo SP Mulher Segura, que conecta às vítimas diretamente às Forças Policiais, ou na Delegacia de Defesa da Mulher mais próxima que possui atendimento 24 horas.