Federal de Uberlândia apura gesto obsceno de universitário

Estadão Conteúdo

Um aluno da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) cometeu ato obsceno na sexta-feira, 22, na abertura das Olimpíadas Universitárias da instituição de ensino. Conforme denúncia, ele expôs as partes íntimas no evento. O nome do estudante não foi divulgado.

Segundo a UFU, a Administração Superior já está tomando as providências cabíveis para apuração e possível responsabilização, conforme seu Regimento Geral. "Já no âmbito da competição universitária, a Comissão Disciplinar das Olimpíadas UFU 2025 recebeu a denúncia e a está analisando", informou a instituição. Vinculado à Associação Atlética Acadêmica Engenharia UFU, o estudante foi retirado do evento após o ocorrido.

Palavras-chave

OLIMPÍADAS UNIVERSITÁRIAS/GESTO OBSCENO/APURAÇÃO
