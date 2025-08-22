Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Faz mal não lavar o cabelo todos os dias? especialista alerta

Especialista alerta que acúmulo de oleosidade e sujeira obstrui poros, favorecendo fungos e bactérias no couro cabeludo e prejudicando aparência dos fios.

O Liberal

De vez em quando, surge nas redes sociais a polêmica: será que faz mal passar vários dias sem lavar o cabelo? Por praticidade, rotina corrida ou até como parte de métodos de hidratação, muitas pessoas optam por não higienizar os fios diariamente. Mas você já parou para pensar se isso oferece algum risco?

O hair stylist e visagista Diogo Geovanne adverte que a falta de higienização regular dos cabelos pode provocar problemas de saúde no couro cabeludo e comprometer a aparência dos fios. A questão, que gera debates frequentes nas redes sociais, foi abordada pelo especialista nesta quinta-feira (21), destacando riscos como proliferação de microrganismos e possível intensificação da queda capilar.

Diversos fatores contribuem para o acúmulo de sujeira nos fios, como oleosidade natural, suor, resíduos de produtos capilares e poluição ambiental. Quando não eliminados com regularidade, esses elementos podem bloquear os poros do couro cabeludo.

"O acúmulo de oleosidade, suor, resíduos de produtos e poluição pode obstruir os poros, favorecendo a proliferação de fungos e bactérias, o que aumenta a chance de caspa, coceira e até dermatite seborreica", explica Geovanne.

O impacto varia conforme o tipo de cabelo. Para pessoas com fios naturalmente mais oleosos, a ausência de lavagens regulares pode afetar a saúde dos folículos. "Em cabelos muito oleosos, a falta de lavagem pode intensificar a queda, já que o excesso de sebo enfraquece o folículo", alerta o profissional.

Em cabelos ressecados, o problema manifesta-se de forma diferente. Nestes casos, períodos prolongados sem lavagem adequada podem resultar em descamação do couro cabeludo, segundo o hair stylist.

A aparência dos fios também sofre consequências. Cabelos sem higienização apropriada ficam pesados, perdem brilho natural e podem desenvolver odor desagradável devido ao acúmulo de impurezas.

A frequência ideal de lavagem é tema recorrente nas plataformas digitais. Algumas pessoas espaçam as lavagens por questões práticas, como limitações de tempo na rotina diária, enquanto outras adotam essa prática como parte de métodos específicos de hidratação capilar.

Geovanne ressalta que não existe uma regra universal aplicável a todos os tipos de cabelo. A frequência adequada de lavagem depende das características individuais dos fios e do couro cabeludo de cada pessoa.

O visagista recomenda identificar as necessidades específicas do próprio tipo de cabelo para estabelecer uma rotina adequada de higienização. "Alguns pedem lavagens mais frequentes, outros podem ficar mais dias sem lavar, mas nunca a ponto de prejudicar a saúde do couro cabeludo", orienta Geovanne.

O especialista enfatiza que, independentemente do tipo de cabelo, a prioridade deve ser manter a saúde do couro cabeludo, evitando intervalos excessivamente longos sem a higienização apropriada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda