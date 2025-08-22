Faz mal não lavar o cabelo todos os dias? especialista alerta

De vez em quando, surge nas redes sociais a polêmica: será que faz mal passar vários dias sem lavar o cabelo? Por praticidade, rotina corrida ou até como parte de métodos de hidratação, muitas pessoas optam por não higienizar os fios diariamente. Mas você já parou para pensar se isso oferece algum risco?

O hair stylist e visagista Diogo Geovanne adverte que a falta de higienização regular dos cabelos pode provocar problemas de saúde no couro cabeludo e comprometer a aparência dos fios. A questão, que gera debates frequentes nas redes sociais, foi abordada pelo especialista nesta quinta-feira (21), destacando riscos como proliferação de microrganismos e possível intensificação da queda capilar.

Diversos fatores contribuem para o acúmulo de sujeira nos fios, como oleosidade natural, suor, resíduos de produtos capilares e poluição ambiental. Quando não eliminados com regularidade, esses elementos podem bloquear os poros do couro cabeludo.

"O acúmulo de oleosidade, suor, resíduos de produtos e poluição pode obstruir os poros, favorecendo a proliferação de fungos e bactérias, o que aumenta a chance de caspa, coceira e até dermatite seborreica", explica Geovanne.

O impacto varia conforme o tipo de cabelo. Para pessoas com fios naturalmente mais oleosos, a ausência de lavagens regulares pode afetar a saúde dos folículos. "Em cabelos muito oleosos, a falta de lavagem pode intensificar a queda, já que o excesso de sebo enfraquece o folículo", alerta o profissional.

Em cabelos ressecados, o problema manifesta-se de forma diferente. Nestes casos, períodos prolongados sem lavagem adequada podem resultar em descamação do couro cabeludo, segundo o hair stylist.

A aparência dos fios também sofre consequências. Cabelos sem higienização apropriada ficam pesados, perdem brilho natural e podem desenvolver odor desagradável devido ao acúmulo de impurezas.

A frequência ideal de lavagem é tema recorrente nas plataformas digitais. Algumas pessoas espaçam as lavagens por questões práticas, como limitações de tempo na rotina diária, enquanto outras adotam essa prática como parte de métodos específicos de hidratação capilar.

Geovanne ressalta que não existe uma regra universal aplicável a todos os tipos de cabelo. A frequência adequada de lavagem depende das características individuais dos fios e do couro cabeludo de cada pessoa.

O visagista recomenda identificar as necessidades específicas do próprio tipo de cabelo para estabelecer uma rotina adequada de higienização. "Alguns pedem lavagens mais frequentes, outros podem ficar mais dias sem lavar, mas nunca a ponto de prejudicar a saúde do couro cabeludo", orienta Geovanne.

O especialista enfatiza que, independentemente do tipo de cabelo, a prioridade deve ser manter a saúde do couro cabeludo, evitando intervalos excessivamente longos sem a higienização apropriada.