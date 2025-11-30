'Fantástico' mostra trechos de depoimento de Hytalo Santos

Imagens do depoimento de Hytalo Santos serão divulgadas neste domingo, 30, pelo Fantástico. O conteúdo mostra o influenciador tentando justificar as gravações que fez com adolescentes antes de ser preso. Ele, que cumpre prisão desde agosto na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB), afirmou às autoridades que o conteúdo tinha "caráter cultural". A declaração contrasta com a investigação, que o aponta como responsável pela produção de material de exploração sexual.

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, enfrentam processo criminal após serem denunciados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). O casal responde por crimes como tráfico de pessoas, favorecimento da prostituição e produção de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes.

Na sexta-feira, 28, o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) rejeitou mais um pedido para que o casal fosse solto. A defesa insistia que o processo deveria ser analisado pela Justiça Federal, mas o juiz responsável decidiu manter a prisão preventiva, afirmando que o argumento já havia sido apresentado em outras solicitações anteriores.

As investigações estão sob responsabilidade do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que descreve o funcionamento de um esquema voltado à exploração sexual de vulneráveis. Segundo o órgão, adolescentes eram atraídos com promessas de projeção nas redes sociais, vantagens financeiras e outros benefícios.

O Ministério Público também identificou controle rígido sobre a rotina dos jovens, além da realização de procedimentos estéticos e tatuagens com conotação sexual. Foi incluído no processo um pedido de reparação por danos coletivos de R$ 10 milhões.