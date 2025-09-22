Família inteira morre em acidente na BR-153, em Goiás

Um grave acidente na BR-153, em Goiás, no sábado, 20, deixou oito pessoas mortas, sendo seis vítimas de uma mesma família. No carro envolvido na colisão estavam pai, mãe e quatro filhos. Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas que estavam em uma motocicleta também morreram.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Nivus seguia de Jaú do Tocantins, no Tocantins, para Campinorte, em Goiás, com seis ocupantes da mesma família: pai (38 anos), mãe (32 anos) e os quatro filhos, de 17, 14, 10 e 3 anos.

Das seis pessoas que estavam no automóvel de passeio, cinco morreram no local. "A criança de três anos foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no Hospital Municipal de Campinorte", disse a Polícia Rodoviária Federal.

O acidente ocorreu na altura do km 171 no município de Campinorte, na região norte do Estado de Goiás.

O veículo da família foi atingido na traseira por uma caminhonete. Com a batida, o carro perdeu o controle e atravessou a pista no sentido contrário, colidindo de frente com um caminhão, que também atingiu uma motocicleta.

"Nas proximidades do trevo da Matinha, o veículo foi atingido na traseira por uma caminhonete. O impacto fez com que a condutora perdesse o controle e invadisse a pista contrária, colidindo de frente com um caminhão carregado de bebidas que seguia no sentido de Porangatu, em Goiás. Com a força da batida, todos os passageiros do banco traseiro foram lançados para fora do veículo", disse a PRF.

Na sequência, o caminhão ainda atingiu uma motocicleta que vinha no mesmo sentido do Nivus. O veículo de carga tombou após a colisão. O motociclista, de 42 anos, e a passageira morreram no local. O motorista do caminhão sofreu lesões e também foi encaminhado à unidade de saúde.

Condutor da caminhonete estava embriagado

O condutor da caminhonete, de 46 anos, fugiu do local após o acidente. O motorista foi preso em flagrante e teve o veículo apreendido. Foi constatado por meio do teste de bafômetro que ele estava embriagado. A rodovia chegou a ser interditada durante os atendimentos. "A perícia foi realizada no local e o caso será investigado para apuração das causas do acidente", disse a PRF.

A Prefeitura de Jaú do Tocantins, no Tocantins, onde a família morava, também fez uma publicação nas redes sociais relatando a chegada dos caixões na Câmara Municipal de Campinorte na noite de domingo, 21. Os corpos são velados na manhã desta segunda-feira, 22. A cidade do Tocantins fica cerca de 221 quilômetros de Campinorte, em Goiás.