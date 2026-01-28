Família é resgatada durante enxurrada em Suzano; Grande SP teve alagamentos e pessoas ilhadas

A forte chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 28, provocou alagamentos e deixou pessoas ilhadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação registrou 54 chamados relacionados a enchentes nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba e Guarulhos, além da zona leste da capital.

Em Suzano, choveu em três horas o volume esperado para sete dias, totalizando 63 milímetros. Policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano resgataram uma família de cinco pessoas - um casal e três crianças - que ficou ilhada na Avenida Mário Covas, em decorrência de uma forte enxurrada. O veículo da família foi arrastado pela correnteza, mas as vítimas foram resgatadas e, segundo a PM, não correm perigo.

Ainda em Suzano, na Rua Cássia Francisco, no bairro Jardim São Luiz, uma pessoa chegou a ser arrastada por uma enxurrada enquanto tentava retirar um objeto de um veículo. O Corpo de Bombeiros realizou buscas pela vítima, mas, segundo a Defesa Civil, ela foi retirada da água com a ajuda de pedestres e recusou atendimento médico.

Mogi das Cruzes também foi fortemente atingida pelos temporais desta quarta-feira. De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou 95 milímetros de chuva em apenas três horas. O volume corresponde a cerca de 12 dias do acumulado total esperado para o mês de janeiro, que é de 245,8 milímetros, informou o órgão.

O município registrou aproximadamente 16 pontos de alagamento, a queda de um cômodo de uma residência e a queda de árvores em vias públicas. Por volta das 15h10, a Defesa Civil chegou a emitir um alerta severo para o município em razão das chuvas intensas. Até a publicação deste texto, não havia registro de vítimas na cidade.

Na capital, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou as Zonas Sudeste, Sul e Leste em estado de atenção para alagamentos durante a tarde. Os avisos, no entanto, foram encerrados antes das 17h.

O órgão também emitiu alerta de transbordamento para as regiões de Itaim Paulista e São Miguel Paulista, em razão do transbordamento dos córregos Três Pontes e Água Vermelha, ambos na zona leste da capital.

Os alagamentos em São Paulo chegaram a interromper a circulação de trens da Linha 12-Safira da CPTM, entre as estações Jardim Romano e Engenheiro Manoel Feio, localizadas entre a Zona Leste da capital e o município de Itaquaquecetuba. Segundo o site da companhia, por volta das 19h, as operações já haviam sido normalizadas.