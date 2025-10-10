Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Família é internada em estado grave após ingerir planta tóxica que foi confundida com couve

Estadão Conteúdo

Quatro pessoas de uma mesma família foram hospitalizadas com intoxicação alimentar por conta da ingestão de uma planta tóxica. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, os casos ocorreram no município de Guimarânia, zona rural de Patrocínio, no Triângulo Mineiro.

Durante um almoço realizado na quarta-feira, 8, eles comeram folhas da planta tóxica Nicotiana Glauca, que foi confundida com couve e servida em uma salada. Três pessoas permanecem em estado grave na UTI e uma apresenta melhora clínica e quadro estável.

O principal sintoma relatado foi desconforto respiratório. Ainda de acordo com a secretaria, não há antídoto específico para esse tipo de intoxicação. O tratamento é realizado com acompanhamento clínico. Até o momento, não há registro de outras pessoas expostas nem de casos anteriores na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRIÂNGULO MINEIRO/FAMÍLIA/INTERNAÇÃO/PLANTA TÓXICA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda