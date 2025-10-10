Família é internada em estado grave após ingerir planta tóxica que foi confundida com couve
Quatro pessoas de uma mesma família foram hospitalizadas com intoxicação alimentar por conta da ingestão de uma planta tóxica. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, os casos ocorreram no município de Guimarânia, zona rural de Patrocínio, no Triângulo Mineiro.
Durante um almoço realizado na quarta-feira, 8, eles comeram folhas da planta tóxica Nicotiana Glauca, que foi confundida com couve e servida em uma salada. Três pessoas permanecem em estado grave na UTI e uma apresenta melhora clínica e quadro estável.
O principal sintoma relatado foi desconforto respiratório. Ainda de acordo com a secretaria, não há antídoto específico para esse tipo de intoxicação. O tratamento é realizado com acompanhamento clínico. Até o momento, não há registro de outras pessoas expostas nem de casos anteriores na região.
