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Família do bicheiro Rogério Andrade, PM e policiais civis são alvo de operação da PF no Rio

A Operação Centelha mirou uma rede de postos de gasolina que estaria sendo utilizada por uma organização criminosa

Estadão Conteúdo
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Andrade estava preso desde o dia 29 de outubro na penitenciária de segurança máxima Laércio Pellegrino, no RJ (Foto/Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta quarta-feira (6) a Operação Centelha, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro do jogo do bicho. A família do bicheiro Rogério Andrade está entre os principais alvos da ação policial.

A investigação focou em uma rede de postos de gasolina que seria utilizada por uma organização criminosa para sonegação fiscal e a lavagem de patrimônio proveniente da contravenção.

Rogério Andrade, apontado como um dos líderes da contravenção no Rio de Janeiro e investigado por um homicídio em 2020, encontra-se detido em um presídio federal de segurança máxima.

Mandados e Alvos da Operação Centelha

Os policiais federais estão cumprindo 16 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem em residências e escritórios empresariais localizados em diversas regiões do Rio de Janeiro, como Centro, Barra da Tijuca, Campo Grande, Recreio dos Bandeirantes, Taquara, Jacarepaguá, Bangu, Realengo, além de Mangaratiba.

A Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados, que incluem três policiais civis e um policial militar. Os ativos estão tanto em nome próprio quanto em nome de "laranjas", buscando descapitalizar o esquema.

Bens Sequestrados e Crimes Investigados

Entre os bens sequestrados, destacam-se imóveis, veículos de luxo, cotas de empresas e, pelo menos, 16 embarcações. A medida judicial visa enfraquecer financeiramente a organização criminosa.

De acordo com a PF, as apurações revelaram que os estabelecimentos comerciais eram administrados secretamente pelos investigados. Eles formavam um grupo econômico no ramo de postos de gasolina, lojas de conveniência e empresas de gestão patrimonial.

Essa estrutura operava como uma organização criminosa, dedicada à prática de crimes tributários e à lavagem de capitais. Os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e organização criminosa.

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