Falta de energia domina ranking de maiores reclamações de consumidores em 2025, aponta Aneel

Em 2024, a Aneel aprovou uma série de mudanças regulatórias com impacto direto para os consumidores

O Liberal

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou nesta terça-feira (13) o relatório da Ouvidoria do órgão, que aponta que falta de energia, variação no consumo e problemas de ligação foram as reclamações mais recorrentes registradas entre janeiro e dezembro de 2025.

De acordo com o levantamento, os consumidores que mais acionaram o canal de manifestações foram clientes das distribuidoras Enel RJ, Light e CEEE Equatorial.

Ao longo de 12 meses, a Aneel recebeu 165.632 reclamações, número que representa uma queda de 11,35% em relação ao ano anterior. Apesar da redução, a falta de energia segue como o principal problema relatado em todas as regiões do país. Também aparecem entre as queixas questões relacionadas à conexão de microgeração, extensão da rede, religação do fornecimento e cobrança indevida.

Em 2024, a Aneel aprovou uma série de mudanças regulatórias com impacto direto para os consumidores. Entre os principais pontos, ficou definido que haverá compensação financeira às unidades consumidoras sempre que as interrupções no fornecimento ultrapassarem o limite de 24 horas, abrangendo consumidores residenciais, pequenos comércios, empresas de médio porte e condomínios urbanos — classificados como de média e baixa tensão.

As interrupções consideradas para efeito de compensação são aquelas enquadradas como situações de emergência. No entanto, o direito ao ressarcimento não é automático. A norma prevê exceções, como nos casos em que fique comprovado que o problema ocorreu exclusivamente por fatores alheios à atuação das distribuidoras ou que não tenham relação com a rede elétrica.

Aneel/relatório/ranking/reclamações/falta de energia
Variedades
