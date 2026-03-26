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Falsos policiais roubam morador na entrada de prédio em bairro nobre

Os três criminosos, que se passaram por policiais civis e renderam a vítima na entrada do prédio

Estadão Conteúdo

Falsos policiais roubaram um morador de um prédio no Jardins, zona nobre de São Paulo, na segunda-feira, 23. Durante a ação, eles também abordaram funcionários do edifício. Um dos suspeitos foi preso na quarta, 25, pelos policiais civis da 1ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubos e Latrocínios). Com ele, foram apreendidos dois veículos de luxo, uma pistola 9mm e uma espingarda calibre 12, informou a Polícia Civil.

Ainda segundo a polícia, os três criminosos, que se passaram por policiais civis e renderam a vítima na entrada do prédio, levaram uma quantia em dinheiro, além de um aparelho celular.

Primeiro, dois homens de boné abordam uma das vítimas, de camisa branca com uma sacola vermelha. Eles o levam até a recepção, onde estão funcionários do prédio. Enquanto isso, o vídeo mostra um terceiro que aguarda ao lado de fora do portão por um tempo. Posteriormente, ele segue para o saguão.

Conforme o vídeo, um dos criminosos algema o homem de branco, e o outro, armado, leva a sacola vermelha dele e o celular do funcionário do prédio.

A polícia informou que a investigação identificou os suspeitos e, além da prisão de um dos envolvidos, os oficiais encontraram placas de veículos, módulos de ignição, vestimentas e distintivos similares aos usados por policiais. As investigações seguem em andamento para o esclarecimento do caso.

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