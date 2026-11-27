Falhas da ViaMobilidade levaram MP a apurar omissão na fiscalização

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) investiga se a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) foi omissa na fiscalização das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade.

A apuração considera uma série de falhas nos serviços, como problemas operacionais, descarrilamentos, a morte de um trabalhador e atrasos em obras previstas no contrato de concessão.

Em nota ao Estadão, a Artesp informou que recebeu a notificação para prestar esclarecimentos e que está adotando as medidas necessárias no prazo estabelecido pelo MP-SP, que encerra nesta quinta-feira, 26.

Já a ViaMobilidade afirmou que segue demonstrando o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O acordo foi assinado em agosto de 2023, entre o MP, o governo estadual e a concessionária.

O despacho, encaminhado no dia 13 de novembro, ocorreu após uma falha na Linha 8-Diamante obrigar passageiros a descerem do trem e caminhar pelos trilhos.

A concessionária disse que, após inspeções técnicas, identificou que houve falha de um componente eletrônico do sistema de tração, provocando a parada da composição. " A companhia segue trabalhando junto ao fabricante do trem para análises complementares e melhorias", explicou.

Indícios veementes de má execução de contrato

A nova apuração foi incorporada ao inquérito civil instaurado pelo órgão ministerial em abril deste ano. No despacho, assinado pelo promotor de Justiça Silvio Antônio Marques, o órgão aponta "indícios veementes de má execução de contrato" pela concessionária e determina novas diligências para esclarecer as irregularidades.

O promotor também ressalta que os problemas nas duas linhas são recorrentes, com registros quase diários, e podem causar prejuízos aos passageiros, mesmo após a assinatura do TAC.

Com o acordo, a empresa não foi processada devido às falhas frequentes nas duas linhas e se comprometeu a recompensar os passageiros em quase R$ 800 milhões.

A ViaMobilidade assumiu a concessão das linhas em 2021, por um período de 30 anos. Além da administração do serviço, o contrato prevê que a empresa invista na modernização, conservação e ampliação da infraestrutura, com aporte estimado em R$ 3,2 bilhões.

O episódio do dia 12 de novembro foi citado pelo MP como um dos transtornos enfrentados pelos usuários do transporte público. "Tal problema, todavia, não é um episódio isolado", escreveu Marques.

Também foram mencionadas queixas sobre intervalos longos entre os trens, falhas de energia, falta de manutenção nos trilhos, evacuação de passageiros e número insuficiente de composições nos horários de pico.

Em nota, a ViaMobilidade afirmou que segue integralmente o plano de investimento nas linhas. "Embora ainda haja oportunidades de melhoria, avanços importantes foram obtidos desde o início da concessão. A concessionária reduziu, por exemplo, o volume de ocorrências com impacto operacional relevante - de 54 (em 2022) para 14 (em 2026)", escreveu.

Descarrilamentos e morte de trabalhador

A portaria do MP cita ainda o uso de estruturas da concessionária para fins comerciais e eventos, como um desfile de uma revista realizado com um trem da Linha 9-Esmeralda. O documento aponta, por fim, outras ocorrências graves nas linhas 8 e 9.

Entre elas está o descarrilamento de um trem da Linha 9-Esmeralda, em 26 de abril deste ano, que causou transtornos aos passageiros e motivou a abertura do novo inquérito.

Além disso, cita um acidente de trabalho ocorrido em 6 de maio deste ano, que causou a morte do colaborador Adriano Alves Ferreira.

Segundo informações do MPSP, a Artesp informou que instaurou um processo para apurar o caso. A ViaMobilidade, por sua vez, apresentou um relatório técnico que aponta fatores como a instalação inadequada de aterramento, o deslocamento de um caminhão rodoferroviário em sentido diferente do previsto e a alteração não formalizada de um procedimento de segurança.

A concessionária ressaltou, no entanto, que as conclusões apresentadas correspondem à sua própria versão dos fatos e ainda não foram acolhidas pela agência reguladora. A apuração técnica permanece em andamento.

O documento menciona ainda outros dois descarrilamentos, registrados nos dias 13 e 14. O primeiro ocorreu na Estação Júlio Prestes. À época, a ViaMobilidade informou que o episódio envolveu a manobra de um trem vazio, em baixa velocidade, em uma via acessória e sem passageiros.

O segundo descarrilamento foi registrado entre as estações Osasco e Comandante Sampaio. Segundo a concessionária, uma avaliação preliminar apontou que o trecho passava por obras de substituição de trilhos e dormentes, o que pode ter provocado um desnível em um dos trilhos recém-instalados.

A Artesp afirmou que as apurações administrativas ainda estão em andamento. Por isso, conforme o MPSP, a agência ainda não definiu eventual responsabilidade da concessionária nem aplicou penalidades.

Veja o histórico de falhas apontadas pelo MP:

- 26 de abril: descarrilamento na Linha 9.

- 6 de maio: acidente de trabalho na Linha 9 que resultou na morte do funcionário Adriano Alves Ferreira

- 13 de agosto: descarrilamento de uma composição na estação Júlio Prestes.

- 14 de agosto: descarrilamento no trecho entre Osasco e Comandante Sampaio.

- 12 de novembro: falha grave em um trem da Linha 8-Diamante, que obrigou os passageiros a caminhar pelos trilhos.

Representantes das duas instituições participaram de uma reunião presencial na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, nessa quarta-feira, 25.

Segundo a ViaMobilidade, os descarrilhamentos e o episódio envolvendo a morte de Adriano estão em poder da Artesp. "Em relação à prevenção, a companhia reforçou medidas de operação e manutenção preventiva e preditiva", respondeu em nota ao Estadão.

Atraso na execução de obras

O órgão ministerial também investiga possíveis falhas de obrigações previstas no contrato da concessão em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo.

A Secretaria de Justiça da cidade apontou, por meio de uma representação, atrasos e pendências em obras que deveriam beneficiar a população local.

Veja quais:

- Reconstrução da estação Ambuitá;

- Reforma das estações Santa Rita, Itapevi e Amador Bueno;

- Implementação das passarelas;

- Construção da passagem inferior Ambuitá;

- Pavimentação da estrada do Prada;

- Eliminação de passagens em nível na região de Amador Bueno;

O município também alegou que o adiamento das intervenções previstas no contrato de concessão tem causado prejuízos à população, com impactos na mobilidade urbana, na segurança, na acessibilidade e na integração entre diferentes regiões da cidade. Segundo a prefeitura, os atrasos também comprometem o planejamento de ações municipais.

O órgão ministerial estabeleceu que a ViaMobilidade apresente a situação atual de cada empreendimento, um cronograma atualizado das obras e intervenções ainda pendentes, bem como esclareça as razões dos eventuais atrasos e alterações de projetos.

A empresa disse, em nota, que todas as informações referentes às obras "constam no relatório de acompanhamento e estão à disposição dos órgãos competentes", afirmou.