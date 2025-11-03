Falha paralisa trem da Linha 11-Coral da CPTM e passageiros caminham nos trilhos em São Paulo

Os trens da Linha 11-Coral circulam com intervalos maiores entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé nesta segunda-feira, 3, por motivos técnicos, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A empresa orientou que os passageiros priorizem o uso das linhas 12-Safira, da própria CPTM, e 3-Vermelha, do Metrô.

Segundo a CPTM, por volta das 17h10 uma falha no pantógrafo de um trem da Linha 11-Coral afetou a operação do sistema. Nas redes sociais, vídeos mostram passageiros caminhando pelos trilhos após a falha em um trem na estação Brás, sentido Guaianases. "Houve um barulho muito alto e o trem parou", relatou um usuário.

Por causa do problema, os trens do Expresso Aeroporto passaram a circular, a partir das 19h, apenas entre as estações Brás e Aeroporto-Guarulhos. Segundo a CPTM, passageiros que estiverem nas estações Palmeiras-Barra Funda e Luz podem utilizar a Linha 10-Turquesa para seguir até a estação Brás.

"Para a continuidade dos trabalhos da equipe de manutenção, os trens da Linha 11-Coral circulam com restrição de velocidade entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé. A CPTM pede desculpas pelo transtornos causados aos passageiros", informou a companhia em nota.

Em uma publicação na rede social X, um usuário afirmou que a estação Sé está "caótica". Outro vídeo mostra a estação Brás superlotada, com passageiros descendo na via para trocar de plataforma. Relatos apontam que a falha na Linha 11 causou tumulto e travou o acesso às escadas, obrigando usuários a atravessar pelos trilhos. Até o momento, não há previsão de retomada total do serviço.