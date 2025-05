Falha no Metrô afeta linhas 1- Azul e 3-Vermelha e provoca caos nas estações em São Paulo

Passageiros enfrentam transtornos no Metrô de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 29. As Linhas 1-Azul e 3-Vermelha operam com velocidade reduzida, após uma falha no sistema de sinalização entre as estações Santa Cruz e Paraíso da Linha 1-Azul.

"O Metrô trabalha para normalizar a circulação dos trens e pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados", afirmou a companhia.

Na estação Jabaquara, da Linha 1-Azul, na zona sul de São Paulo, a reportagem do Estadão encontrou fila de mais de 20 metros somente para acessar a catraca da entrada da estação.

Mais de 30 minutos de espera

"Já avisei meu patrão e estou voltando para casa. Trabalho na zona oeste, para ir de ônibus seria mais duas horas e já era para eu estar trabalhando. Não compensa, já perdi o dia", relata Marco Augusto, auxiliar geral, 29 anos.

"Decidi que vou de uber, mas já avisei que vou chegar atrasada. A empresa vai pagar o valor do uber, porque está dando caro. Trabalho na Paulista", afirma Marcia de Paula, 35 anos, contadora.

De acordo com ela, o trajeto que normalmente custaria R$ 40, está custando R$ 85, provavelmente pela alta demanda.