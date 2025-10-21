Capa Jornal Amazônia
Falha em sinalização interfere no funcionamento de trens da Linha 4-Amarela do Metrô de SP

Estadão Conteúdo

Uma falha no sistema de sinalização registrada na manhã desta terça-feira, 21, afeta a circulação de trens na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo. Já havia, por volta das 7h, registro de muitos passageiros nas estações e plataformas de embarque.

Em razão da instabilidade no sistema de sinalização, as composições estão operando com maior tempo de parada entre as estações Luz e Vila Sônia - Prof.ª Elisabeth Tenreiro.

A ViaQuatro confirmou que para garantir a completa segurança da operação, a concessionária reduziu a velocidade dos trens, o que ocasiona maiores intervalos entre as estações citadas anteriormente.

"Equipes de manutenção atuam para normalizar o serviço o quanto antes, e os agentes de atendimento e segurança (AASs) orientam os clientes nas estações", disse a companhia.

Para segurança dos clientes e melhor controle de fluxo, a concessionária disse que as transferências entre a Linha 4- Amarela para as demais linhas do sistema metroferroviário estão temporariamente fechadas (estações Paulista-Pernambucanas, República, Luz e Pinheiros).

Para auxiliar no deslocamento dos passageiros, o Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado com ônibus de apoio entre todo trecho (Luz e Vila Sônia - Prof.ª Elisabeth Tenreiro).

METRÔ

Linha 4-Amarela

FALHA
