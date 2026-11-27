Uma falha em um trem na estação Presidente Altino, em Osasco, afeta a operação da Linha 8-Diamante na manhã desta sexta-feira, 27. Em decorrência do problema, as composições circulam com maiores intervalos entre as estações, prejudicando os passageiros.
O problema foi registrado por volta das 6h, conforme informações divulgadas pela concessionária responsável, a ViaMobilidade. Até por volta das 7h, não havia previsão para a normalização completa do serviço.
Histórico de problemas na Linha 8-Diamante
A falha desta sexta-feira soma-se a um histórico de problemas operacionais na Linha 8-Diamante. Estas ocorrências já provocaram interrupções significativas na circulação, gerando transtornos recorrentes aos passageiros e motivando cobranças à concessionária.
Um dos episódios mais graves ocorreu em 12 de novembro, quando uma falha de tração em uma composição entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba interrompeu o serviço. Na ocasião, passageiros presos no trem, sem iluminação e ventilação, foram obrigados a abrir portas e janelas para deixar o veículo e caminharam pelos trilhos até uma estação segura. A operação só foi normalizada após a liberação da via.
Investigação e propostas de compensação
Diante da recorrência dos problemas, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que avalia a possibilidade de rescindir o contrato com a ViaMobilidade, caso as falhas persistam. Paralelamente, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga a prestação dos serviços nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. A investigação também abrange uma possível omissão da Agência Reguladora de Transporte de São Paulo (Artesp) na fiscalização da concessão.
Na quarta-feira, 25, o MP-SP propôs que a ViaMobilidade compensasse os passageiros prejudicados por falhas graves com um cartão contendo 30 passagens. A concessionária se comprometeu a analisar a proposta e apresentar uma resposta em até 30 dias. A Artesp também solicitou à empresa um plano de ação detalhado com medidas corretivas, prazos e responsáveis. A agência reguladora informou que as apurações em andamento podem resultar em processos sancionatórios e outras medidas previstas no contrato de concessão.