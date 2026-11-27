Falha de trem afeta Linha 8-Diamante e atrasa passageiros em São Paulo

Uma falha em um trem na estação Presidente Altino, em Osasco, afeta a operação da Linha 8-Diamante na manhã desta sexta-feira, 27. Em decorrência do problema, as composições circulam com maiores intervalos entre as estações, prejudicando os passageiros.

O problema foi registrado por volta das 6h, conforme informações divulgadas pela concessionária responsável, a ViaMobilidade. Até por volta das 7h, não havia previsão para a normalização completa do serviço.

Histórico de problemas na Linha 8-Diamante

A falha desta sexta-feira soma-se a um histórico de problemas operacionais na Linha 8-Diamante. Estas ocorrências já provocaram interrupções significativas na circulação, gerando transtornos recorrentes aos passageiros e motivando cobranças à concessionária.

Um dos episódios mais graves ocorreu em 12 de novembro, quando uma falha de tração em uma composição entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba interrompeu o serviço. Na ocasião, passageiros presos no trem, sem iluminação e ventilação, foram obrigados a abrir portas e janelas para deixar o veículo e caminharam pelos trilhos até uma estação segura. A operação só foi normalizada após a liberação da via.

Investigação e propostas de compensação

Diante da recorrência dos problemas, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que avalia a possibilidade de rescindir o contrato com a ViaMobilidade, caso as falhas persistam. Paralelamente, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga a prestação dos serviços nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. A investigação também abrange uma possível omissão da Agência Reguladora de Transporte de São Paulo (Artesp) na fiscalização da concessão.