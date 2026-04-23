Fake PF: Operação contra uso de imagem e símbolo da corporação para extorsão de empresários

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 23, a segunda fase da Operação Fake PF, investigação contra um grupo acusado de usar a imagem (brasão) e o símbolo da corporação (PF) para a prática de golpes de estelionato via internet.

Policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 3.ª Vara Federal de Bauru, no interior de São Paulo. Os alvos da ação ficam localizados na capital paulista.

A PF apreendeu um veículo, documentos e equipamentos eletrônicos, além de, aproximadamente, R$ 320 mil e US$ 60 mil em espécie.

A investigação foi aberta em janeiro, quando a primeira etapa da operação saiu às ruas.

O inquérito mostra que os investigados se passavam por policiais federais e, por meio da internet e de contatos telefônicos, abordavam empresários de diversos segmentos, oferecendo "favorecimentos" em troca de pagamentos destinados a páginas virtuais vinculadas ao esquema.

Os suspeitos poderão responder por associação criminosa, estelionato digital e uso indevido de símbolo público.