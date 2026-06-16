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Facção venezuelana na mira de Trump é alvo da Polícia de RR por municiar CV com armas de guerra

Estadão Conteúdo

A mais poderosa facção do crime organizado da Venezuela, Tren de Aragua - classificada pelos Estados Unidos como organização terrorista - , é o alvo principal da Operação "Rota do Norte", deflagrada nesta terça-feira, 16, por uma força-tarefa da Polícia Civil de Roraima.

Os agentes estão cumprindo 25 mandados de prisão preventiva e mais de 30 de buscas contra investigados por suposta ligação com o tráfico de entorpecentes, comércio de armas de grosso calibre e lavagem de ativos.

Os investigadores informaram que a meta é desmontar os núcleos financeiro e operacional da Tren de Aragua. Os mandados são executados em Roraima, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e no Paraná.

Segundo a investigação, o grupo revende armamentos de guerra - metralhadoras calibre .50 e lança-granadas -, para outras organizações criminosas como o Comando Vermelho no Amazonas e no Rio.

A facção Tren de Aragua foi criada no sistema penitenciário da Venezuela e mantém ramificações em países da América do Sul, entre eles Colômbia, Chile, Peru e Bolívia. Os faccionados promovem sequestros, extorsão e tráfico.

O governo Trump incluiu a facção, ano passado, no ranqueamento das organizações terroristas, mesma definição aplicada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV) no final de maio.

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OPERAÇÃO/ROTA DO NORTE/RR/FACÇÃO/VENEZUELA/ALVO
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