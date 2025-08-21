Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Fábrica clandestina de fuzis é encontrada pela PM e PF no interior de SP; dois são presos

Estadão Conteúdo

Uma fábrica clandestina de fuzis foi encontrada durante uma operação da Polícia Federal e da Polícia Militar de São Paulo na noite desta quarta-feira, 20. Segundo a PM, dois homem foram abordados em dois veículos suspeitos de transportar armamentos. A polícia já tinha a denúncia e encontrou peças de fuzil dentro dos carros.

Questionados, eles informaram aos policiais que trabalhavam em uma espécie de fábrica de armas e levariam o armamento para fazer acabamento de pintura. A polícia foi até o imóvel e encontrou mais de 40 armas já prontas, em fase de acabamento. A fábrica, entretanto, ficava localizada na cidade vizinha de Santa Bárbara d'Oeste. Uma equipe se deslocou até o endereço e localizou diversos maquinários e "moldes" utilizados na fabricação dos armamentos.

Os dois homens foram presos e todo material encontrado foi apreendidos e enviado à sede da delegacia da Polícia Federal de Campinas, onde foi elaborado flagrante pelo crime de Fabricação de arma de fogo sem autorização.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FÁBRICA/CLANDESTINA/FUZIS/INTERIOR/SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda