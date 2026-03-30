FAB investiga pane em avião que teve explosão de turbina; voo ia de SP para os EUA

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou a investigação sobre a pane registrada em um voo que partia de São Paulo para os Estados Unidos e precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite de domingo, 29. Segundo a FAB, investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para apurar a ocorrência envolvendo a aeronave.

De acordo com a corporação, a equipe realizou a chamada "ação inicial", etapa em que são coletados dados, preservados elementos e verificados os danos à aeronave, além do levantamento de informações necessárias para a investigação.

O incidente ocorreu logo após a decolagem de um avião da Delta Air Lines com destino a Atlanta, nos Estados Unidos. A aeronave, um Airbus A330-300, apresentou falha em uma das turbinas e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto paulista.

Apesar do susto, não houve feridos entre os 272 passageiros e 14 tripulantes a bordo. Segundo a companhia aérea, o voo foi cancelado por problemas mecânicos, e os passageiros foram levados de ônibus até o terminal após o pouso.

De acordo com dados do Flightradar24, o avião permaneceu no ar por cerca de nove minutos. Durante esse período, houve uma explosão no motor esquerdo, que provocou a queda de fragmentos na área próxima à pistat, o que deu início a um foco de incêndio.

A torre de controle alertou a tripulação sobre as chamas, e o piloto declarou emergência, com o chamado "mayday", antes de retornar imediatamente ao aeroporto. Equipes de bombeiros atuaram no local e controlaram o incêndio em poucos minutos. A FAB informou que a investigação segue sem prazo definido para conclusão.