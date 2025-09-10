Exposição na USP conta história de empreendedores pioneiros do Brasil

Inaugurada nesta terça-feira, 9, a exposição Pioneiros & Empreendedores: a Saga do Desenvolvimento no Brasil na Universidade de São Paulo (USP) ocupa o Hall da Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária.

A mostra permanecerá aberta à visitação até o dia 26 de junho de 2026 com o objetivo de destacar os "desafios enfrentados e estratégias de superação em cenários de incerteza", passando pela história brasileira desde 1890 até os tempos atuais e mostrando a influência de personalidades que "permanecem vivas até hoje", segundo Jacques Marcovitch, criador e coordenador do projeto.

"Essa exposição começa na sala de aula quando percebemos a carência de casos brasileiros de pioneirismo empresarial", diz o curador, que também é professor emérito da FEA-USP e foi reitor da USP entre 1997 e 2001.

Entre os homenageados na exposição está Julio Mesquita, que, em 1885, foi contratado como redator em A Província de São Paulo, primeiro nome do jornal O Estado de S. Paulo. Em 1902, Julio Mesquita se tornou proprietário da empresa que a família controla até hoje, quando o jornal está completando 150 anos.

"Julio Mesquita e seus herdeiros foram testemunhas e personagens de todos os episódios decisivos da política nacional. Estiveram na origem de iniciativas culturais decisivas, a começar pela criação da Universidade de São Paulo", descreve Marcovitch.

A criação da Universidade de São Paulo, em 1934, foi idealizada por Julio de Mesquita Filho. "Temos mais de 90 anos de USP e esse é o início de um longo caminho de uma universidade que já fez muito, mas ainda tem muito o que fazer", comenta Marcovitch.

A mostra na FEA-USP reúne recursos audiovisuais, digitais e cenográficos e busca incentivar professores e estudantes a explorar, pesquisar e ensinar sobre a origem e evolução de empresas com longa trajetória no Brasil. Além da exposição itinerante, já foram ministrados dois cursos de atualização em pioneirismo e educação empreendedora para professores de todas as regiões do País. O próximo curso será ofertado em 2026.

O projeto começou em 2001 com uma pesquisa nacional que serviu de base para a trilogia de livros Pioneiros & Empreendedores: A Saga do Desenvolvimento no Brasil, também de autoria de Marcovitch. Os livros narram as histórias de empreendedores responsáveis pela fundação e desenvolvimento de alguns dos principais grupos empresariais brasileiros.

No primeiro volume, são apresentadas as trajetórias de empresários que fizeram parte da história de São Paulo: os Prado, Nami Jafet, Francisco Matarazzo, Ramos de Azevedo, Jorge Street, Roberto Simonsen, Julio Mesquita e Leon Feffer.

A obra tem outros dois volumes que focam na trajetória de empreendedores pioneiros de outros Estados brasileiros, completando os 24 homenageados na exposição.

"Cada um deles deixou um legado em empresas, muitas delas centenárias, e são essas instituições que hoje reverenciamos nesse projeto", diz o curador.

Foram utilizados como critério de escolha dos empreendedores destacados do projeto não apenas o êxito econômico alcançado, mas também características como visão de futuro, sensibilidade estratégica e capacidade de inovação. "Optou-se também por aqueles que apresentavam singularidades marcantes e, de certa forma, representativas de determinados tipos de empresário", afirma a curadoria do projeto.

Somam-se oito figuras femininas pioneiras para a história brasileira: a empreendedora Ermelinda Queiroz, a pacifista Índia Vanuíre, a religiosa Irmã Dulce, a ialorixá Mãe Aninha, a médica psiquiatra Nise da Silveira, a empresária Dona Veridiana, a professora Waldisa Russio e a filantropa Dorina Nowill. "Importantes não somente por suas posturas ou ações em vida, as mulheres escolhidas para esta exposição estão aqui por sua representatividade", afirma a curadoria.

Serviço

Pioneiros & Empreendedores: a Saga do Desenvolvimento no Brasil

- Data: de 9 de setembro a 26 de junho de 2026, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

- Local: Hall da Biblioteca da FEA-USP.

- Endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo - Entrada gratuita.