Explosão no Tatuapé quebrou vidros de loja do McDonald's a mais de 100 metros de distância

Uma loja do McDonald's teve os vidros estourados após a explosão seguida de incêndio em uma residência no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira, 13. A informação foi relatada por um policial militar e uma guarda civil no boletim de ocorrência do caso, registrado no 30º Distrito Policial.

A loja, que fica a mais de 100 metros de distância do local da explosão, funciona 24 horas. O Estadão entrou em contato com o McDonald's para saber se alguém se feriu com os estilhaços e aguarda retorno.

"Ademais, (os agentes) esclarecem que a explosão foi de tal proporção que os vidros do restaurante McDonald's estabelecido do outro lado da via estouraram", diz trecho do relato. Segundo o BO, diversos imóveis e veículos foram danificados com a explosão. Um portão foi parar em cima de um carro estacionado, relataram os agentes.

A residência onde aconteceu a explosão está localizada na Rua Francisco Bueno, 73. Já a loja do McDonalds fica na Avenida Salim Farah Maluf, na direção dos fundos da casa. A unidade do restaurante de fast food foi inaugurada há menos de um mês, em 16 de outubro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o local onde a explosão aconteceu era utilizado como um depósito irregular de fogos de artifício. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. As causas da ocorrência estão sendo investigadas.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que rajadas de fogos de artifício cruzam a Avenida Salim Farah Maluf. Após a detonação do material explosivo, foi possível ver fogos e fumaça enquanto os carros transitavam pela via, que fica a poucos metros de distância da casa onde a explosão aconteceu.

Segundo a SSP, a avenida chegou a ser interditada temporariamente para garantir a segurança das equipes que atuavam no local.