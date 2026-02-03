Explosão em residência deixa ao menos 10 feridos na zona Sul de SP

Uma explosão em uma residência no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, deixou ao menos 10 pessoas feridas na noite desta segunda-feira, 2. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é que a causa tenha sido um vazamento de gás.

O caso aconteceu na Rua Macieira do Sul, por volta das 20h45. Sete viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência. "No local, trata-se de comunidade. Botijão de gás caiu com registro aberto e começou a vazar. Após certo tempo, houve a explosão", informou o Corpo de Bombeiros.

A casa teve parte da estrutura comprometida e, dos dez feridos, três tiveram ferimentos leves enquanto sete foram socorridos por testemunhas e levados à Unidade de Pronto Atendimento de MBoi Mirim.

Entre as vítimas que precisaram de atendimento médico, quatro são adultas, duas são crianças e uma é adolescente. Três dos adultos e as duas crianças estão entubados, informaram os bombeiros. As identidades não foram informadas.

O fogo foi extinto pouco antes das 22h. A ocorrência passou aos cuidados da Defesa Civil. A reportagem busca contato com o órgão.