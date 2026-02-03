Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Explosão em residência deixa ao menos 10 feridos na zona Sul de SP

Estadão Conteúdo

Uma explosão em uma residência no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, deixou ao menos 10 pessoas feridas na noite desta segunda-feira, 2. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é que a causa tenha sido um vazamento de gás.

O caso aconteceu na Rua Macieira do Sul, por volta das 20h45. Sete viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência. "No local, trata-se de comunidade. Botijão de gás caiu com registro aberto e começou a vazar. Após certo tempo, houve a explosão", informou o Corpo de Bombeiros.

A casa teve parte da estrutura comprometida e, dos dez feridos, três tiveram ferimentos leves enquanto sete foram socorridos por testemunhas e levados à Unidade de Pronto Atendimento de MBoi Mirim.

Entre as vítimas que precisaram de atendimento médico, quatro são adultas, duas são crianças e uma é adolescente. Três dos adultos e as duas crianças estão entubados, informaram os bombeiros. As identidades não foram informadas.

O fogo foi extinto pouco antes das 22h. A ocorrência passou aos cuidados da Defesa Civil. A reportagem busca contato com o órgão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EXPLOSÃO

CASA

SP

JARDIM ÂNGELA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda