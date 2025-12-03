Explosão em fábrica de móveis mata funcionário e deixa dois feridos em Mirassol

Uma explosão seguida de incêndio matou um funcionário de uma fábrica de móveis em Mirassol, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 3. Outros dois trabalhadores ficaram feridos. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

A explosão aconteceu em um silo de contenção de serragem, que fica na área externa da fábrica, informaram agentes do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, um funcionário de 49 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada. Os outros dois feridos, um homem e uma mulher, foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde não foi informado.

A empresa fica na área rural de Mirassol, na Avenida Modesto José Moreira Júnior. De acordo com a Defesa Civil estadual, não houve abalo na estrutura da edificação.

O local foi preservado pela Polícia Militar (PM) e a perícia foi acionada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil de Mirassol abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da explosão e esclarecer os fatos.