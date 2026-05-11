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Explosão em área residencial deixa feridos e soterrados em São Paulo

Informações preliminares indicam que a explosão foi ocasionada por vazamento de gás

Estadão Conteúdo

Uma explosão seguida de um incêndio em uma área residencial na região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, deixou pessoas feridas e soterradas sob escombros. Informações preliminares indicam que a explosão foi ocasionada por vazamento de gás, mas as investigações sobre as causas do acidente ainda serão investigadas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 16h, a explosão aconteceu em uma comunidade localizada em uma área próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes Leme e à Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque.

O impacto da explosão arremessou pessoas, provocou a quebra de vidros e o colapso de estruturas de residências. Relatos dos Bombeiros apontam que há vítimas feridas e soterradas embaixo dos escombros. A explosão também gerou um incêndio que atinge outras casas nas proximidades.

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