Explosão de celular provoca confusão e caos na Estação Luz do Metrô de SP

Passageiros relataram confusão na manhã desta terça-feira, 30, na Estação da Luz do Metrô, no centro de São Paulo. Segundo a polícia, a correria começou após o barulho gerado pela explosão repentina de um aparelho celular.

O incidente ocorreu por volta das 8h, um dos períodos de maior circulação de passageiros pela estação. Não houve registro de feridos.

"O próprio cliente recolheu a mochila e seguiu viagem normalmente, sem solicitar atendimento", diz a ViaQuatro, concessionária que administra a Linha 4-Amarela do Metrô.

Comércios que funcionam dentro da estação chegaram a fechar as portas após o boato de que o barulho seria de tiro de arma de fogo, segundo publicações nas redes sociais. "Simplesmente o caos", escreveu um usuário no X (ex-Twitter).

Outros internautas relataram que o episódio foi marcado por usuários correndo, chorando e buscando se esconder. "Vi até gente caindo no chão, sendo pisoteada", disse uma usuária.

Procurados, Metrô e CPTM afirmaram que não houve registro de incidente nas áreas pelas quais são responsáveis.