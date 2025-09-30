Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Explosão de celular provoca confusão e caos na Estação Luz do Metrô de SP

Estadão Conteúdo

Passageiros relataram confusão na manhã desta terça-feira, 30, na Estação da Luz do Metrô, no centro de São Paulo. Segundo a polícia, a correria começou após o barulho gerado pela explosão repentina de um aparelho celular.

O incidente ocorreu por volta das 8h, um dos períodos de maior circulação de passageiros pela estação. Não houve registro de feridos.

"O próprio cliente recolheu a mochila e seguiu viagem normalmente, sem solicitar atendimento", diz a ViaQuatro, concessionária que administra a Linha 4-Amarela do Metrô.

Comércios que funcionam dentro da estação chegaram a fechar as portas após o boato de que o barulho seria de tiro de arma de fogo, segundo publicações nas redes sociais. "Simplesmente o caos", escreveu um usuário no X (ex-Twitter).

Outros internautas relataram que o episódio foi marcado por usuários correndo, chorando e buscando se esconder. "Vi até gente caindo no chão, sendo pisoteada", disse uma usuária.

Procurados, Metrô e CPTM afirmaram que não houve registro de incidente nas áreas pelas quais são responsáveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celular

Explosão

metrô

SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda