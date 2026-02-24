Capa Jornal Amazônia
Existe discussão, por determinação de Lula, sobre tarifa zero no transporte, diz ministro

Ministro Jader Filho diz que a proposta ainda está com a Fazenda e só depois que chegará a Pasta das Cidades

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

O ministro das Cidades, Jader Filho, está na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da nova visita a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul (Foto: Cristino Martins / O Liberal / Arquivo)

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta terça-feira, 24, que o governo federal discute a implementação de uma tarifa zero para o transporte público. Segundo o ministro, o modelo atual de custeio está "falido".

A discussão teve origem em uma determinação do presidente Lula, que solicitou ao Ministério da Fazenda a realização de um estudo econômico detalhado sobre a proposta. A informação foi dada durante a participação de Jader Filho no programa "Bom dia, ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O objetivo do estudo é avaliar a viabilidade econômica da tarifa zero e determinar como uma medida de tal porte seria custeada. A análise é considerada fundamental antes de qualquer avanço.

Modelo atual de transporte público é falho, diz ministro

Jader Filho enfatizou que o modelo onde o cidadão paga por toda a tarifa "não funciona mais". Ele destacou que essa falha não se restringe ao Brasil, sendo um problema global.

Diante desse cenário, o ministro ressaltou a urgência em discutir o processo de subsídio para o setor. A proposta da tarifa zero ainda está sob análise da pasta da Fazenda, e somente após essa etapa será encaminhada ao Ministério das Cidades.

