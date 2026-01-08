Capa Jornal Amazônia
Ex-segurança do bicheiro Rogério de Andrade, que era procurado pela Interpol, é preso no RJ

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira, 8, o ex-policial militar Daniel Rodrigues Pinheiro, apontado como ex-chefe de segurança do bicheiro Rogério de Andrade.

De acordo com a corporação, Pinheiro foi encontrado na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense. Ele estava foragido desde 2022 e tinha um alerta vermelho da Interpol.

A defesa de Pinheiro não foi localizada pelo Estadão.

Segundo a Polícia Civil, o ex-PM era responsável por liderar a segurança pessoal de Andrade e coordenar o pagamento de cerca de R$ 210 mil por mês a uma rede de 40 seguranças.

Pinheiro também é apontado como o responsável por monitorar territórios de exploração da contravenção e planejar operações de ataque contra rivais.

Ele era alvo de um mandado de prisão por organização criminosa, extorsão, corrupção ativa e lavagem de capitais e foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Andrade é um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro e está preso desde 2024, acusado de ser o mandante do assassinato do também contraventor Fernando de Miranda Iggnácio, morto a tiros de fuzil em 2020.

Iggnácio e Andrade são, respectivamente, genro e sobrinho do falecido Castor de Andrade, um dos mais famosos contraventores da história do Rio de Janeiro.

