Ex-mulher do goleiro Bruno: por que a polícia encerrou investigações sobre desaparecimento

A Polícia Civil de Minas Gerais decidiu encerrar as investigações envolvendo o desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno, na semana passada. Ela foi localizada no último sábado, 4, e precisou ser hospitalizada.

Em nota, a Polícia Civil explicou que encerrou as apurações por não encontrar indícios de crime no caso. "As diligências realizadas e os elementos reunidos ao longo da investigação apontam para um desaparecimento voluntário, não havendo indícios da prática de crime". "Dessa forma, não subsistem elementos que justifiquem a continuidade da apuração, razão pela qual o procedimento investigativo foi encerrado", acrescentou a polícia.

Segundo o registro da Polícia Militar, Dayanne foi vista pela última vez na manhã de quinta-feira, 2, por volta das 11h, no bairro Nova União. Ela informou ao marido que iria à casa da mãe para deixar os dois filhos sob os cuidados dela, mas não retornou.

O marido relatou à PM que, mais tarde, encontrou o celular da esposa e cartas com "conteúdo de despedida" na residência do casal. No aparelho, foram localizadas mensagens trocadas com pessoas que se identificavam como agiotas e cobravam dívidas da mulher. Na carta deixada, ela dizia que sofria ameaças pedia por socorros aos filhos, familiares, e ao companheiro.

Ela foi encontra três dias depois e precisou ser internada em estado grave. O hospital não deu detalhes do estado de saúde de Dayanne e polícia também não forneceu informações sobre as circunstâncias da sua localização.

Relação com o goleiro Bruno

Dayanne se relacionou com o goleiro Bruno antes de o ex-jogador se envolver na morte de Eliza Samudio, em junho de 2010, em Minas Gerais. Ela chegou a ser acusada de sequestro e cárcere privado do filho de Eliza com o goleiro, foi levada a julgamento, mas acabou absolvida pelo Tribunal do Júri.

Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo caso. Neste ano, em cumprimento da pena no regime semiaberto, ele descumpriu a determinação de não deixar o Estado do Rio de Janeiro ao viajar para acertar um contrato com um clube do Acre. Considerado foragido, o goleiro teve a prisão decretada e foi capturado em maio, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a defesa de Bruno argumentou que a viagem tinha como objetivo sua ressocialização por meio do trabalho e sustentou que a conduta não deveria ser considerada uma falta grave. Segundo o Ministério Público, no entanto, Bruno também descumpriu outras medidas impostas pela Justiça, como deixar de informar mudanças de endereço, desrespeitar os horários de recolhimento domiciliar, frequentar locais proibidos e viajar sem autorização judicial em outras ocasiões.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.