Ex-mulher do goleiro Bruno, Dayanne Rodrigues é encontrada após três dias desaparecida

A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues do Carmo de Souza, de 39 anos, foi encontrada e está internada neste domingo (5/7) no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela permaneceu três dias desaparecida.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem do jornal Metrópoles, Dayanne deu entrada inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Terezinha, na noite desse sábado (4/7). Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital João XXIII.

O estado de saúde de Dayanne, as circunstâncias em que ela foi localizada e o que motivou a internação não foram confirmados oficialmente pela instituição.

Desaparecimento e buscas

Dayanne estava desaparecida desde a manhã de quinta-feira (2/7). Na ocasião, ela deixou as duas filhas que tem com Bruno na casa da mãe, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desde então, familiares e amigos se mobilizaram em buscas, divulgando pedidos de ajuda nas redes sociais para localizar a ex-mulher do goleiro.

O atual marido de Dayanne registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento. De acordo com o relato, ela saiu de casa dizendo que iria até a residência da mãe, mas não voltou. Ainda segundo ele, o celular da esposa continha mensagens com cobranças relacionadas a supostas dívidas. As mensagens eram atribuídas a pessoas que se apresentavam como agiotas.

O companheiro também afirmou ter encontrado cartas de despedida deixadas por Dayanne. Na sexta-feira (3/7), ele entrou em contato com o advogado da família em busca de informações sobre o paradeiro dela. Na ocasião, familiares divulgaram um apelo nas redes sociais pedindo ajuda para localizá-la.

Acusações e absolvição no caso Eliza Samudio

Dayanne ficou conhecida nacionalmente por ter sido casada com o goleiro Bruno Fernandes. Em 2013, ela foi absolvida pelo Tribunal do Júri das acusações de sequestro e cárcere privado de Bruninho.

Bruninho é filho de Eliza Samudio e Bruno. Na época, o goleiro foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo sequestro do filho, pelo homicídio e pela ocultação de cadáver de Eliza Samudio.

Durante as investigações, Dayanne foi acusada de manter Bruninho no sítio de Bruno, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entretanto, ela acabou absolvida pelo júri popular.