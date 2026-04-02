Ex-mulher de deputado federal Fernando Marangoni acusa parlamentar de violência doméstica em SP

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A médica Fabiana Marangoni, ex-mulher do deputado federal Fernando Marangoni (Podemos-SP), denunciou o parlamentar por violência doméstica, na quarta-feira, 1°, na Delegacia de Defesa da Mulher em Santo André, região metropolitana de São Paulo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Fabiana explica que ela não foi espancada nem que "Fernando quebrou todo o apartamento do casal. Isso é mentira", disse.

"Sim, nos desentendemos, houve sim agressão física. Eu apenas quero que ele saia do apartamento", acrescentou.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga um homem, de 46 anos, por violência doméstica. A pasta acrescentou que a vítima compareceu à delegacia, onde foi solicitada uma medida protetiva de urgência à Justiça. A perícia foi acionada, bem como exame de corpo de delito ao Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, o deputado Fernando Marangoni informou que não é verdade a informação de que ele agrediu Fabiana nem que tinha sido levado para a delegacia. "O fato é que tivemos uma discussão pela manhã e minha esposa, com quem fui casado por 23 anos, me agrediu", afirma a nota.

Um vídeo enviado à reportagem pela equipe do deputado mostra Marangoni se gravando com o nariz sangrando supostamente depois da discussão. "Mais uma agressão por parte da minha mulher. Acabou. É a última. Estou indo embora", mostra o vídeo.

De acordo com o deputado, o casal está divorciado há seis meses, mas tinham um acordo de ambos morarem ainda no mesmo apartamento, mas dormindo em quartos separados. Maragoni e Fabiana têm três filhas.

"Nunca desrespeitei nenhum direito de minha esposa e de qualquer outra mulher", diz trecho da nota. "Estou certo de que recuperaremos a paz em nosso lar, em nome da família que construímos".

O deputado disse ainda que possui um compromisso com os direitos das mulheres e que ele foi relator de um projeto que "aumenta a proteção à mulher", na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.