Ex-MasterChef é visto vendendo doces em semáforo e fala sobre recomeço na gastronomia

Anos depois, o cozinheiro afirma que segue buscando novas oportunidades para continuar atuando no setor gastronômico.

A participação de Estefano na primeira temporada do MasterChef Brasil marcou o início de sua projeção nacional. ( Foto: Reprodução/Band )

Conhecido por participar da primeira temporada do MasterChef Brasil, o chef Estefano Zaquini, de 32 anos, voltou a ganhar destaque nas redes sociais após ser flagrado vendendo doces em um semáforo de Santo André, no ABC Paulista, onde mora com a família.

O registro foi divulgado pelo perfil Santo André Depressão, no Instagram, e rapidamente repercutiu entre os internautas. Após a circulação das imagens, o ex-participante do reality gastronômico comentou a situação e explicou que está passando por um período de reconstrução profissional na gastronomia, cerca de 12 anos após sua participação no programa.

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Segundo Estefano, a venda nas ruas é uma alternativa encontrada para complementar a renda enquanto ele mantém outros trabalhos na área de eventos e alimentação.

“Estamos trabalhando com esse serviço informal agora. Também estamos trabalhando com os bufês, com os clientes que ainda confiam no nosso trabalho. Temos alguns compromissos a serem honrados, então foi uma maneira que encontramos de, quando estávamos parados em casa, fazer algo a mais e conseguir recursos”, afirmou.

Chef relembra início da carreira vendendo salgados nas ruas

Durante o relato, Estefano também relembrou os primeiros passos da trajetória profissional, quando ainda criança ajudava a avó na venda de salgados. O chef contou que começou a trabalhar com vendas aos 8 anos de idade, saindo pelas ruas com uma caixa de isopor para comercializar os produtos preparados pela família.

“Eu trabalho com venda desde os meus 8 anos. Quando minha avó fazia salgados, eu saía com uma caixa de isopor e vendia de porta em porta, no comércio e no semáforo. Então, eu não vejo como um serviço indigno. É um recomeço e não é fácil”, declarou.

A participação de Estefano na primeira temporada do MasterChef Brasil marcou o início de sua projeção nacional. Anos depois, o cozinheiro afirma que segue buscando novas oportunidades para continuar atuando no setor gastronômico.