Ex-CEO da Hurb é preso no CE com documento falso e tornozeleira eletrônica descarregada

O ex-CEO da Hurb (empresa anteriormente nomeada como Hotel Urbano), João Ricardo Rangel Mendes, foi preso na noite desta segunda-feira, 5, no aeroporto regional de Jericoacoara, no Ceará. De acordo com a Polícia Militar cearense, Mendes foi detido por porte de documento falso e também estava com a tornozeleira eletrônica descarregada.

Segundo a PM-CE, funcionários da companhia aérea e da equipe de segurança do aeroporto identificaram uma suspeita de irregularidade durante o procedimento de embarque e acionaram o Batalhão de Policiamento Turístico.

Os policiais confirmaram que o documento de identidade era falso e deram voz de prisão a Mendes, que também estava com a tornozeleira eletrônica descarregada no momento da abordagem. O ex-CEO da empresa viajaria para Guarulhos, em São Paulo.

Mendes foi conduzido à Delegacia Regional de Acaraú e autuado com base no artigo 304 do Código Penal. Ao Estadão, a defesa do ex-CEO afirmou que ele já está em liberdade após a audiência de custódia e que, no momento, o foco está no restabelecimento da saúde plena do cliente, com acompanhamento médico adequado.

Tornozeleira

Mendes responde a outros processos criminais. Em abril de 2025, o ex-CEO chegou a ter a prisão preventiva decretada por suspeita de furtar obras de arte de um hotel de luxo e de um shopping na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro, posteriormente alterada para liberdade com monitoramento pela tornozeleira.

A Hurb entrou com pedido de recuperação judicial em 2024, mas já atravessava problemas para honrar os pacotes turísticos comprados pelos clientes antes, gerando uma enxurrada de pedidos de indenização por parte de consumidores lesados.

Mendes saiu do cargo de CEO da companhia em abril de 2023, após xingar e expôr dados pessoais de um cliente que reclamava do serviço da empresa, além de ter divulgado um vídeo em que ironizava as reclamações contra a empresa.

Em entrevista ao Estadão, o ex-CEO disse reconhecer os erros na comunicação com os clientes e diz que foi "pego de surpresa" pela dificuldade de acessar o caixa da empresa e honrar os contratos.

Empresa Mendes e o irmão, João Eduardo Mendes, fundaram a Hurb em 2011, época em que os sites de compras coletivas explodiram no Brasil. A empresa apostou na venda de pacotes de viagens, passagens e hospedagem para ganhar espaço no mercado brasileiro.

Em 2023, a Hurb anunciou nas suas redes sociais que chegou a emitir viagens para mais de 400 mil pessoas em um ano e que vendia uma diária de hotel a cada 5 segundos.

A plataforma trabalhava com um sistema de datas flexíveis e oferecia pacotes abaixo do preço de mercado: os clientes compravam as viagens, escolhiam três opções de data e, até 30 dias antes do embarque, a Hurb entrava em contato para confirmar a data e passar informações sobre passagens e hospedagem.

Na pandemia de covid-19, a empresa vendeu pacotes promocionais com datas flexíveis, válidos por até dois anos. Mas, com a retomada das atividades do setor em 2022, a agência de viagens enfrentou dificuldades para honrar os acordos com os clientes e os parceiros. Nas redes sociais, os usuários classificaram as práticas da plataforma como "golpe do Hurb".