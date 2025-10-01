Eurofarma e Novo Nordisk firmam parceira para distribuição de novas canetas para obesidade

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk e a brasileira Eurofarma anunciaram nesta quarta-feira, 1º, uma parceria estratégica para expandir o alcance da semaglutida biológica injetável no Brasil. Segundo comunicado, o acordo visa fortalecer a distribuição e promoção da molécula, incluindo especialidades, farmácias e regiões não atendidas atualmente pela Novo Nordisk.

A Eurofarma será a distribuidora exclusiva para a comercialização e promoção de duas novas marcas de semaglutida semanal injetável no mercado brasileiro: Poviztra, indicada para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades associadas, e Extensior, voltada para o tratamento do diabetes tipo 2.

"Esta parceria é um passo estratégico para garantir que nossa inovação chegue a ainda mais pessoas em todo o Brasil", afirma o vice-pesidente da Novo Nordisk Latam e Brasil, Allan Finkel.

Segundo a Eurofarma, a iniciativa integra os esforços contínuos das duas empresas para ampliar o alcance destas terapias de excelência, seguras e eficazes.

"A Eurofarma traz a experiência e a capacidade da sua força de vendas para ampliar o alcance desses produtos, dentro de um projeto que contempla forte compromisso com médicos e pacientes, excelência científica, inovação e robusta capacidade de execução local", diz a CEO Brasil da farmacêutica brasileira, Renata Campos.