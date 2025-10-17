Capa Jornal Amazônia
EUA: FDA aprova pílula para diabetes da Novo Nordisk para reduzir risco cardíaco

Estadão Conteúdo

A Food and Drug Administration (FDA), órgão do governo dos Estados Unidos responsável por questões de saúde pública, aprovou o medicamento oral GLP-1 da Novo Nordisk para reduzir o risco de eventos cardiovasculares importantes em adultos de alto risco com diabetes tipo 2.

O medicamento, chamado Rybelsus, é o único medicamento oral GLP-1 disponível. Ele já havia sido aprovado para tratar diabetes tipo 2, mas com a nova aprovação, a Novo Nordisk pode agora comercializar os benefícios do medicamento na redução de eventos cardiovasculares.

Reguladores europeus concederam uma aprovação semelhante ao Rybelsus no início deste ano.

A empresa também submeteu uma aplicação para que seu medicamento Wegovy seja aprovado para o tratamento da obesidade. Uma decisão é esperada ainda este ano. (*Fonte: Dow Jones Newswires).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

