'Eu o vi e ouvi sua voz, triunfante', relata papa Francisco sobre visão do demônio

"Poucos dias depois de voltar a Roma, eu estava em uma reunião. Eu o vi e ouvi sua voz, triunfante, possuindo tudo. 'Agora consegui tudo o que queria'", escreveu Francisco, citando o demônio, em anotação de 24 de janeiro de 2021.

O relato faz parte de Diário Privado do Papa Francisco, obra publicada pelo Vaticano nesta terça-feira, 24, e organizada por um dos mais próximos auxiliares do pontífice, o cardeal Víctor Manuel Fernández, teólogo argentino que comanda o Dicastério para a Doutrina da Fé.

Fernández é apontado como autor, já que os comentários contextualizam as anotações do papa.

"Assim como não consigo esquecer seus olhos nas duas ocasiões anteriores, neste caso não consigo esquecer a rouquidão poderosa de sua voz", complementa Francisco.

Duas das visões do demônio ocorreram em Buenos Aires e a terceira, após o retorno de uma viagem ao Chile, em 2018.

O diário apresenta os momentos mais difíceis da vida do pontífice argentino. De acordo com a obra, ele enfrentou uma profunda crise espiritual entre 2021 e 2022, ligada às próprias tentações de exercer o poder de forma onipotente.

Na visão do organizador da obra, os dois últimos grandes documentos de ensinamento de Francisco são um texto de 2023 sobre a confiança no amor misericordioso de Deus e uma encíclica de 2024 sobre o amor humano e divino de Cristo.

Embora o livro revele alguns dos pensamentos mais íntimos de Francisco, Fernández afirma que o papa registrava as reflexões mais confidenciais em um código indecifrável, que não é reproduzido.