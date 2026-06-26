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Estudantes passam mal após inalarem gás utilizado em treinamento da PM

As vítimas sofreram irritação nos olhos e vias respiratórias e precisaram receber atendimento médico emergencial

Estadão Conteúdo

Ao menos cinco estudantes da Escola Estadual Professor Luis Gonzaga Pinto e Silva passaram mal e precisaram de atendimento médico após inalarem um gás utilizado em um treinamento da Polícia Militar em um batalhão na zona sul de São Paulo, próximo à unidade de ensino.

O incidente ocorreu na tarde da quinta-feira, 25, no bairro de Cidade Dutra. As vítimas sofreram irritação nos olhos e vias respiratórias e precisaram receber atendimento médico emergencial.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e informou que foi instaurado um procedimento administrativo para apurar todas as circunstâncias. O treinamento de equipes da Força Tática, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi realizado em área previamente destinada para esse tipo de instrução.

"Assim que a situação foi identificada, a atividade foi imediatamente interrompida e as equipes prestaram atendimento às pessoas que apresentaram desconforto, com acionamento preventivo do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Os estudantes foram encaminhados para avaliação médica e passam bem", diz a SSP.

O Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local. Algumas das vítimas foram encaminhadas a prontos-socorros da região, foram atendidas e liberadas.

A Secretaria de Estado da Educação afirmou que as aulas foram suspensas temporariamente para a ventilação e higienização do prédio, e uma equipe de supervisão acompanha de perto o estado de saúde dos membros da comunidade escolar afetados.

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