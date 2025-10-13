Capa Jornal Amazônia
Estudante é baleado e morto em assalto durante romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Estadão Conteúdo

Um estudante de 19 anos morreu após ser assaltado na madrugada deste domingo, 12, na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, altura do município de Canas, no interior de São Paulo. Ele fazia romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

É ao menos o segundo caso registrado no último final de semana. No sábado, 11, um soldado da PM que também participava de romaria foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o estudante e um amigo seguiam pela via a pé quando foram abordados por dois indivíduos que anunciaram o assalto.

Gustavo Henrique Pereira dos Santos teria reagido e foi baleado. O óbito constatado no local. Os autores fugiram levando o telefone da outra vítima, de 18 anos.

O caso foi registrado como latrocínio pela Delegacia de Guaratinguetá. As diligências seguem para identificar e prender os suspeitos.

Gustavo era aluno da Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo (FACIC), em Cruzeiro. A Instituição lamentou a morte do rapaz em postagem nas redes sociais.

"Com profundo pesar, a FACIC comunica o falecimento do aluno Gustavo Henrique dos Santos Pereira. Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento difícil."

Palavras-chave

SP/APARECIDA

ROMARIA

ESTUDANTE

LATROCÍNIO
