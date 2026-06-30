Estudante de medicina morta a facadas em MG já tinha registrado B.O. contra namorado

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, morta a facadas no apartamento onde morava em Barbacena, no interior de Minas Gerais, já tinha denunciado o namorado e suspeito pelo crime, Gustavo Dutra Lima, de 24 anos, por ameaça e ciúmes excessivo. O boletim de ocorrência foi registrado em 21 de fevereiro deste ano, segundo a Polícia Militar (PM).

O corpo da estudante foi encontrado no sábado, 27. A PM informou que, na noite anterior à morte, a vítima e o namorado estavam em uma festa e se encontraram com amigos. Relatos de testemunhas indicam que eles tiveram um desentendimento e que isso já teria ocorrido outras vezes, inclusive com comportamento agressivo do rapaz. Gustavo foi preso ainda no sábado, em Bom Jardim de Minas (MG), a cerca de 180 quilômetros de Barbacena.

Em nota, os advogados Tatiana Chaves e Marcelo Chaves, que representam o namorado da vítima, afirmaram que não vão se manifestar sobre os fatos nesse momento. "Em respeito à regularidade das apurações, ao devido processo legal e à estratégia defensiva, quaisquer esclarecimentos ou manifestações serão apresentados exclusivamente nos autos, no momento processual oportuno e perante as autoridades competentes", afirmaram.

Gustavo também é estudante de medicina e responde a dois processos criminais em Minas Gerais. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, uma ação é pelo crime de provocação de tumulto ou conduta inconveniente e outra por posse de drogas para consumo pessoal. O levantamento do TJ não considera ações em segredo de justiça ou em outras esferas do Poder Judiciário.

Diversos golpes de faca

Amigos e familiares da vítima acionaram a polícia na noite de sábado, por volta das 22h40. Uma amiga relatou aos policiais que havia tentado contato diversas vezes com a vítima ao longo do dia e, diante da falta de repostas, acionou o ex-marido de Letícia. Com autorização de uma vizinha, ele acessou o apartamento da estudante de medicina pela sacada e a encontrou caída na sala.

O ex-marido disse aos policiais que ficou abalado ao ver a cena e retornou para o apartamento vizinho. O padrasto da vítima foi acionado por ele até o local. Ainda antes da chegada da polícia, eles arrombaram a porta do apartamento para tentar socorrer a estudante, que estava com muitas marcas de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada ainda no local. Segundo a polícia, a vítima tinha diversos golpes de faca.

No auto de prisão em flagrante do namorado, ao qual o portal G1 teve acesso, consta que a perícia apurou que ela foi morta com mais de cem facadas. Os golpes foram concentrados na região da cabeça, pescoço e costas. Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil informou que é preciso "aguardar os resultados dos laudos periciais" para afirmar a quantidade de golpes.

Ainda conforme a polícia, o suspeito fugiu do local do crime na manhã de sábado. O carro da vítima foi encontrado próximo à residência dele. Ele chegou a atender uma ligação de amigos de Letícia dizendo que estaria na casa dos pais, em Carandaí (MG), mas foi rastreado e encontrado em Bom Jardim de Minas, a cerca de 180 quilômetros de Barbacena.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma carteira de couro da vítima com dois cartões bancários. A mulher, que deixou dois filhos, foi enterrada na tarde de segunda-feira, 29, em Barbacena.