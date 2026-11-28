Estudante de 22 anos morre esfaqueada por prima de 11 anos; caso tem ligação com PCC, diz TV

A estudante de Direito Layza de Souza Simião, de 22 anos, morreu na noite de sexta-feira, 27, após ser esfaqueada por uma prima de 11 anos durante uma briga de família na região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo.

O caso teria começado com um desentendimento entre a menina e outra familiar, de 12 anos, sobrinha de Layza. A estudante e outra prima, de 19 anos, se envolveram na discussão e partiram para o conflito físico. Foi neste momento que a menina mais nova pegou uma faca e cometeu o crime.

As informações são da TV Globo. O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo e aguarda retorno.

Layza chegou a receber atendimento médico e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Zaíra, em Mauá, na Grande São Paulo, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mauá.

A Polícia Civil deve acionar o Conselho Tutelar para seguir com o caso. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entende que menores de 12 anos são considerados crianças e não estão sujeitos às mesmas medidas socioeducativas previstas para adolescentes que cometem atos infracionais.

Caso teria ligação com o PCC

De acordo com a emissora, o caso teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Depois do crime, Wederson Ferragato, conhecido como Nenê, suspeito de participar da organização, teria efetuado disparos contra a casa da menina de 11 anos.

Também há suspeitas de que ele tenha ordenado que o local fosse incendiado, mas não há confirmação de que o crime tenha ocorrido até o momento. A defesa de Wederson não foi localizada.

Um relatório da Polícia Civil obtido pela emissora aponta que Wederson mantém um relacionamento com a irmã de Layza. Ele foi detido dentro de uma delegacia na madrugada deste sábado, 28, e segue sob custódia.

O envolvimento do homem com o caso veio à tona quando as irmãs envolvidas na briga foram levadas à 7º Distrito Policial pela mãe e pelo companheiro. As duas foram encaminhadas ao 49º Distrito Policial, em São Mateus, onde o caso foi registrado, reconheceram Wederson no local e fizeram a denúncia aos policiais.

Ainda segundo o relatório citado pela TV Globo, o suspeito teria agido com violência e ameaçado a família dentro da delegacia. Em mensagens no celular dele, a Polícia encontrou indícios de que ele pediu que outro sujeito se livrasse de uma arma de fogo.