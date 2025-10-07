Estamos fazendo uma radiografia sobre o setor de transporte público, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 7, que o governo está fazendo um mapeamento do sistema de transporte público do país para poder identificar o que é possível fazer sobre o tema. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Sabemos que o transporte público no Brasil, sobretudo urbano, ele é uma questão importante para o trabalhador. Nesse momento, estamos fazendo uma radiografia do setor a pedido do presidente. É uma radiografia", disse.

E completou: "Vamos perseverar nesse estudo para apresentar uma radiografia do setor e nós verificarmos quais são as possibilidades de melhorar isso que tem um apelo social muito forte."

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem feito uma campanha nas redes sociais defendendo uma gratuidade ampla dos transportes públicos urbanos. O governo tem dito, entretanto, que não há proposta pronta, mas estudos preliminares.