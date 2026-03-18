Estados do Norte, Nordeste e Sul têm alerta laranja para tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 18, alerta laranja para várias partes do País, em razão da previsão de chuvas intensas, ventos fortes e risco de temporais. Os avisos indicam perigo potencial e recomendam atenção redobrada, principalmente em áreas urbanas, litorâneas e regiões com histórico de alagamentos.

O alerta laranja atinge regiões do Nordeste, Norte e Sul, onde são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h. Nessas áreas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Nordeste, estão sob alerta o Maranhão, Piauí, sul e centro do Ceará, oeste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e litoral leste da região. No Sul, o aviso abrange grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, incluindo áreas metropolitanas, litoral e interior. No Norte, entram estados como Pará, Amazonas, Rondônia e Acre.

O Inmet também emitiu alerta amarelo, de menor intensidade, abrangendo os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde há previsão de chuvas moderadas e ventos de até 60 km/h, com possibilidade de pequenos alagamentos e transtornos localizados.

Segundo informações da Climatempo, a atuação de uma frente fria no Sul, somada a cavados meteorológicos e alta disponibilidade de umidade, explica a formação de instabilidades na região. Já nas áreas da região Norte e Nordeste, a atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém o tempo instável.

O Inmet recomenda que a população evite atividades ao ar livre, proteja imóveis e veículos e acompanhe a evolução do tempo por fontes oficiais. Moradores de áreas de risco devem permanecer atentos, sobretudo nas regiões sob alerta laranja.