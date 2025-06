Esta sexta-feira (20) terá noite mais longa do ano; entenda os motivos

O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira (20), às 23h42 (horário de Brasília), com a chegada do solstício de inverno no Hemisfério Sul. A data marca o início da estação mais fria do ano e também a noite mais longa e o dia mais curto de 2025.

O fenômeno astronômico ocorre quando o Sol atinge a maior distância angular em relação à linha do Equador, fazendo com que os raios solares incidam perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Esse desalinhamento é causado pela inclinação do eixo de rotação da Terra, somada ao seu movimento de translação em torno do Sol.

Enquanto no Hemisfério Sul tem início o inverno, o Hemisfério Norte entra no verão. Na Europa, por exemplo, países como a França já estão em alerta para ondas de calor com temperaturas acima de 35 °C, segundo a agência Météo-France.

VEJA MAIS

O que muda com o inverno no Brasil?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverno no Brasil é caracterizado por um período mais seco no Sudeste, Centro-Oeste e em partes do Norte e Nordeste. Já o noroeste da Região Norte, o leste do Nordeste e parte do Sul registram maiores volumes de chuva.

No entanto, boa parte da Região Norte — especialmente no Pará — entra em seu chamado "verão amazônico", um período com redução significativa das chuvas e aumento das temperaturas, que pode durar até o fim do ano. Com dias mais secos e céu aberto, o calor se intensifica, e aumentam os riscos de queimadas e incêndios florestais.

Com a diminuição da radiação solar e a chegada de massas de ar frio vindas do sul do continente, as temperaturas caem significativamente, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, onde os termômetros podem ficar abaixo dos 22 °C. O Inmet destaca os seguintes efeitos típicos da estação:

Geadas nas regiões Sul, Sudeste e no Mato Grosso do Sul;

nas regiões Sul, Sudeste e no Mato Grosso do Sul; Neve nas áreas serranas e planaltos da Região Sul;

nas áreas serranas e planaltos da Região Sul; Friagens em Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas;

em Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas; Nevoeiros e névoa úmida em parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Entenda o fenômeno

O termo “solstício” vem do latim solstitium, que significa “sol parado” — uma referência ao ponto em que o Sol parece interromper seu movimento no céu antes de mudar de direção. O solstício de inverno acontece todos os anos entre os dias 20 e 21 de junho no Hemisfério Sul e entre 21 e 22 de dezembro no Hemisfério Norte.

Nos dias que seguem o solstício, o aumento da duração do dia se manifesta primeiro no pôr do sol, enquanto o nascer do sol ainda ocorre mais tarde. Esse descompasso é ajustado aos poucos com o avanço da estação.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)