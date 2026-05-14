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Espuma tóxica volta a cobrir trechos do Rio Tietê no interior de SP

Estadão Conteúdo

O Rio Tietê amanheceu coberto por uma extensa camada de espuma branca, na manhã desta quinta-feira, 14, em Salto, no interior de São Paulo. O tapete de espuma cobria toda a extensão do complexo da cachoeira, principal atração turística da cidade. Apesar de propiciar uma vista incomum do rio, atraindo turistas e curiosos, a espuma pode ser tóxica, segundo a Defesa Civil.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) diz que o período de estiagem registrado nos últimos dias, seguido pelas chuvas ocorridas no domingo (10), contribuiu para o aumento da vazão da água no Rio Tietê. No caso de Salto, onde há corredeiras e maior movimentação da água, esse cenário também pode favorecer a formação de espuma em alguns pontos do rio.

O fenômeno foi registrado em vídeo pelo cinegrafista Daniel Santos, morador da cidade. "O rio está assim, todo cheio de espuma, desde a tarde de ontem (quarta-feira). Normalmente acontece no inverno, quando o rio está muito baixo. Este ano a espuma veio mais cedo", disse.

A Defesa Civil alerta que a espuma é tóxica e o contato com a pele e os olhos podem causar irritação. A recomendação é para que as pessoas não se aproximem dos locais onde há concentração de espuma.

Poluição na Grande São Paulo

De acordo com a prefeitura de Salto, a espuma que é vista no Rio Tietê é o resultado da carga de poluição lançada no rio na Grande São Paulo. O despejo de resíduos de detergentes e matéria orgânica sem tratamento na região metropolitana da capital, ao chegar nas quedas d'água características do trecho do Tietê no município, produz a espuma. "Todo ano esse fenômeno acontece aqui em Salto e só acabariam se as cidades da Grande São Paulo cessassem o lançamento da poluição", diz a prefeitura, em nota.

Ainda segundo o município, a Secretaria de Meio Ambiente tem monitorado a situação e vem participando de reuniões nos Comitês da Bacia e demais grupos organizados que estão discutindo soluções para a melhoria da qualidade das águas desse rio, que é importante para o Estado de São Paulo.

Conforme a SOS Mata Atlântica, o fenômeno é recorrente quando o rio está baixo e há concentração de poluentes que ele recebe ao longo da bacia hidrográfica, especialmente na região metropolitana de São Paulo, onde se encontram os municípios do Alto Tietê. As espumas são provenientes de surfactantes - detergentes, shampoos, saponáceos e outros produtos de limpeza - que são lançados no esgoto.

A Cetesb informou que monitora continuamente a situação do Rio Tietê e fiscaliza a região. Através do Programa Integra Tietê, o Governo de São Paulo realiza diversas iniciativas que prevê uma série de medidas de curto, médio e longo prazo para a melhoria da qualidade das águas do maior rio paulista.

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RIO TIETÊ/SALTO/ESPUMA TÓXICA
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