Esposa de homem acusado de sumiço de gatos bate boca com jornalista ao vivo

Durante uma matéria ao vivo para o programa "Alô Você", apresentado por Luiz Bacci, a repórter Alice Galdino passou por uma situação inusitada. Enquanto tentava buscar mais informações sobre um caso de sumiço de gatos num condomínio, acabou batendo boca com uma entrevistada na manhã desta quarta-feira (04/06).

No caso, a jornalista estava entrevistando uma moradora de um condomínio de São Paulo, esposa de um homem acusado de sumir com alguns gatos da vizinhança. A mulher, revoltada, afirma: "Vamos procurar nossos direitos! Como você se chama mesmo?".

Tentando proteger o seu marido, ela questiona onde está o nome dela no processo. Nesse momento, a profissional logo responde: "O nome é do seu marido e ele colocou você para descer, já começa por aí". Então a mulher afirma: "Meu marido está com a minha filha". "Por que você não ficou com a sua filha e ele desceu?", emendou a jornalista.

Com algumas pessoas em volta da situação, Alice deu espaço para a mulher falar. Ela contou que foi agredida. Na tentativa de ter uma resposta, a jornalista pergunta: "Por que é que os gatos estão desaparecendo? Eu só quero saber isso, não custa nada você responder! Olha o tanto de tempo que estamos questionando: ‘Cadê os gatos?’. Ela não responde".

Enquanto o clima estava esquentando, a esposa do acusado reclama: "Olha o deboche da repórter. Quando eu vou tentar falar, as pessoas vêm em cima de mim. Alice, você, como profissional, deveria ouvir os dois lados". “Eu estou ouvindo! Cadê os gatos? Me responde só isso. Vale a pena lembrar que eu não vou tocar na sua mão. Eu não toco na mão de quem agride pessoas, animais ou o que for”, disse a jornalista.

O apresentador Luiz Bacci, que estava nos estúdios do programa, pedia calma para os envolvidos na discussão.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)