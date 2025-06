Especialista revela sinais de traição masculina de acordo com a faixa etária; veja

A infidelidade continua sendo um dos principais motivos de término de relacionamentos, provocando sofrimento e desconfiança. Segundo dados do aplicativo Gleeden, o Brasil lidera o ranking de traições na América Latina: 86% dos brasileiros admitiram já ter traído seus parceiros.

Com ampla experiência no assunto, Micki Daniels — acompanhante de luxo premiada na Austrália e criadora de conteúdo — elaborou um guia baseado em sinais comuns de infidelidade masculina, organizados por faixa etária. A especialista, que declara se relacionar exclusivamente com homens casados, compartilha percepções valiosas sobre comportamentos suspeitos entre os 20 e os 60 anos.

Na casa dos 20: o celular é o maior indício

Entre os mais jovens, o celular costuma ser o principal esconderijo de segredos. Micki alerta que homens infiéis dessa faixa etária evitam ao máximo que a parceira tenha acesso ao aparelho. Alterações repentinas de senhas, chamadas não atendidas na frente da companheira e mudanças de comportamento digital são sinais a serem observados com atenção.

Aos 30 anos: brigas e distanciamento emocional

Para quem vive com o parceiro na casa dos 30, mudanças no comportamento emocional podem indicar traição. A especialista relata que muitos homens criam conflitos sem motivo como desculpa para se afastar e sair de casa. Se ele se recusa a resolver as discussões ou evita retomar o assunto, o alerta deve ser ligado.

Aos 40 anos: preocupação exagerada com a higiene

Comportamentos como chegar em casa e ir direto para o banho, sem demonstrar afeto, podem indicar tentativa de esconder vestígios de um envolvimento extraconjugal. Micki destaca ainda a perda repentina de interesse sexual ou ausência de carinho antes e depois da intimidade como sinais relevantes. “Quando o sexo vira apenas uma formalidade e o afeto desaparece, é um indício claro de distanciamento”, afirma.

Aos 50 anos: mudanças inesperadas na vida sexual

Se um homem na faixa dos 50 demonstra repentino interesse por fetiches ou brinquedos eróticos sem ter esse histórico, pode ser um sinal de alerta. A especialista sugere atenção, especialmente se as novidades forem introduzidas sem diálogo. Apesar disso, ela ressalta que explorar novas formas de prazer é saudável — desde que ocorra de forma compartilhada e aberta entre o casal.

Aos 60 anos: gastos fora do padrão

Na faixa dos 60, a infidelidade pode ser percebida por meio de movimentações financeiras. Micki relata que muitos homens dessa idade pagam despesas com dinheiro vivo para evitar registros. Gastos elevados em restaurantes ou hotéis, além de saques em grande volume sem explicação clara, devem ser analisados com cuidado.

Segundo a especialista, esses comportamentos podem indicar o envolvimento com acompanhantes ou casos extraconjugais. Observar as finanças e manter o diálogo transparente sobre despesas é essencial.

Micki Daniels destaca que conhecer e interpretar sinais sutis pode ajudar a compreender melhor o parceiro. Embora cada relacionamento tenha suas particularidades, prestar atenção a mudanças de comportamento é fundamental para manter a confiança e o respeito mútuo.