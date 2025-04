'Da Silva' é um dos piores sobrenomes segundo especialista; veja o porquê!

O especialista em numerologia cabalista, Roger Freitas, publicou um vídeo na rede social dizendo que o sobrenome 'da Silva' é um dos piores que se pode ter. Isso porque, de acordo com Roger, ele pode atrair muitas dificuldades durante a vida de quem o tem, principalmente no campo profissional.

Na publicação, o especialista lista vários artistas que possuem o sobrenome ‘da Silva’ na certidão de nascimento, mas que não utilizam ele no nome profissional. Entre os famosos citados, estão: Ayrton Senna, Pelé e Paolla Oliveira.

“Por que será que todos esses famosos tem o da Silva, mas eles não usam como nome social? Como nome artístico? Será que eles estão sabendo algo que você não sabe?”, indaga o especialista no vídeo.

Qual a origem do sobrenome Silva?

Um dos sobrenomes mais comuns no Brasil, o Silva tem origem em Portugal. De acordo com especialistas, ele teria surgido durante o século XI, como forma de homenagear à Torre e Honra de Silva, símbolo de uma das famílias mais nobres do Reino de Leão, na Península Ibérica.

Entre os vários significados encontrados para o sobrenome, os mais comuns sugerem que o Silva pode estar relacionado a "floresta" ou "Selva".

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com