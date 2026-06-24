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Espanhola é presa por injúria racial após ofender trabalhadores no Aeroporto de Guarulhos

Nas redes sociais, passageiros relataram que tiveram que esperar entre 1h30 e 2 horas para conseguir pegar as bagagens

Estadão Conteúdo
fonte

Turista espanhola presa por injúria racial (Reprodução / TV Globo)

Uma mulher de nacionalidade espanhola foi presa em flagrante pela Polícia Federal por injúria racial na área de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na madrugada desta quarta-feira, 24.

Segundo a PF, passageiros de um voo da Latam que saiu de São Luís (MA), no qual a mulher estava, relataram aos policiais que ela ofendeu trabalhadores responsáveis pelo desembarque das bagagens. A polícia não informou se os funcionários eram do terminal ou da companhia aérea.

De acordo com a Latam, os passageiros do voo LA3613 foram impactados pela indisponibilidade imediata de escadas cobertas ao desembarcar. O item era necessário para garantir segurança aos passageiros durante a chuva. Por causa do atraso, algumas pessoas perderam conexões, mas, conforme a Latam, receberam assistência da companhia.

Nas redes sociais, passageiros relataram que tiveram que esperar entre 1h30 e 2 horas para conseguir pegar as bagagens, entre o fim da noite de terça-feira, 23, e a madrugada desta quarta-feira, e reclamaram do atendimento da companhia aérea.

No comunicado da Latam sobre o caso, a companhia afirma que "inexiste qualquer justificativa para a agressão aos seus funcionários por uma cliente a bordo. Nesse sentido, diante da ocorrência, a Polícia Federal foi acionada para acompanhar o desembarque da passageira". " Além disso, a companhia condena qualquer manifestação de racismo ou discriminação", conclui.

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