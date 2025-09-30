Escola de São Paulo é vencedora de prêmio de melhores do mundo

A Escola Estadual Parque dos Sonhos, localizada em Cubatão, município do Estado de São Paulo, ganhou o Prêmio de Melhores Escolas do Mundo 2025 (World's Best School Prizes 2025) na categoria 'Superação de Adversidades'. O anúncio da conquista da instituição pública de ensino fundamental foi feito nesta terça-feira, 30.

"Na Escola Estadual Parque dos Sonhos, aprendemos que o conhecimento deve caminhar de mãos dadas com a não violência, construindo pontes, e não muros. Acreditamos que a verdadeira educação liberta, acolhe e promove a dignidade do ser humano. Assim como o ódio se aprende, o amor também", disse Regis Ribeiro, diretor da rede de ensino.

A premiação, organizada pela T4 Education, visa reconhecer e divulgar as práticas exemplares de escolas que impactam positivamente a vida de estudantes dentro e fora da sala de aula.

Ao parabenizar a Escola Estadual Parque dos Sonhos pela conquista, Vikas Pota, fundador da T4 Education e dos prêmios de melhores escolas do mundo, destacou a importância da premiação na superação de futuros desafios.

"Precisamos de líderes que possam enfrentar os maiores desafios do século 21, do colapso climático à revolução da IA, da guerra à necessidade, do populismo ao preconceito. Acima de tudo, precisamos de líderes que reconheçam que no centro de todas essas questões cruciais está o esclarecimento de uma educação de qualidade. É em escolas como as aqui vencedoras que os líderes em todo o mundo podem encontrar as respostas de que precisam", disse ele.

Desde 2022, os cinco prêmios do Worlds Best School Prizes 2025 destacam as escolas mais inspiradoras e inovadoras do mundo. São eles:

Colaboração Comunitária Ação Ambiental Inovação Superação de Adversidades Apoio a Vidas Saudáveis

Outros premiados

Além da Escola Estadual Parque dos Sonhos, outras instituições também foram premiadas: Franklin School, em Jersey City (EUA), recebeu o prêmio de Inovação 2025'.

Favor del Niño, na Cidade do México (México), venceu em Colaboração Comunitária 2025'.

SK Putrajaya Presint 11 (1), em Putrajaya (Malásia), foi reconhecida na categoria Apoio a Vidas Saudáveis 2025'.

Arbor School, em Dubai (Emirados Árabes Unidos), conquistou o prêmio na categoria Ação Ambiental 2025'.

Os vencedores dos prêmios foram selecionados por uma Academia de Juízes internacional que reúne especialistas em educação básica.

Além disso, há uma categoria extra, que recebe o 'Prêmio Escolha da Comunidade' por meio de votação pública. Pode receber indicação qualquer escola de qualquer lugar do mundo.

Neste ano, o prêmio foi concedido à ZP School Jalindarnagar, em Maharashtra, na Índia, após receber o maior número de votos em uma votação pública entre as 50 escolas finalistas.

As escolas vencedoras participarão do World Schools Summit em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nos dias 15 e 16 de novembro, onde apresentarão suas práticas e aprendizados a líderes da educação global.

Vale lembrar que as inscrições para a edição 2026 já estão abertas.

Escola Estadual Parque dos Sonhos

Localizada em um complexo habitacional de baixa renda no município de Cubatão, a área é marcada por alta vulnerabilidade, com incidências frequentes de violência e vandalismo. "Os alunos historicamente abandonaram seus estudos devido à criminalidade, desafios com infraestrutura básica e falta de engajamento dos professores e da comunidade em geral", segundo a instituição.

Para reverter esse cenário, a rede de ensino adotou uma abordagem pedagógica inovadora, baseada em princípios humanistas e na não violência, aliada a atividades extracurriculares capazes de fortalecer vínculos e estimular a participação.

"Única em São Paulo a adotar esse modelo, a Escola Estadual Parque dos Sonhos promove uma aprendizagem inclusiva que une qualidade educacional a uma cultura de paz, impulsionando a transformação social", afirma a instituição de ensino.

No projeto A escola vai para sua casa, os professores visitam as casas dos alunos para compartilhar a visão e os planos da escola com suas famílias e preencher a lacuna entre a escola e a comunidade.

Desde a implementação do novo modelo, a matrícula de alunos cresceu 500%, e não houve registros de vandalismo desde 2021. Atualmente, estão em andamento 21 projetos liderados por estudantes, todos voltados para a valorização do ser humano, o fortalecimento da aprendizagem e a transformação social.

"A força dessa metodologia também inspirou outras instituições: mais de 20 escolas da região já adotaram práticas desenvolvidas pelo Parque dos Sonhos, comprovando que um modelo pedagógico com a não violência em seu cerne é capaz de mudar vidas", acrescentou a escola.