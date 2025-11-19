Escola britânica em SP expulsa alunos que viram prova que dá vaga em universidades no exterior

O colégio britânico de elite St. Paul's, em São Paulo, expulsou alunos adolescentes por terem acessado provas da instituição antes da aplicação. A informação foi confirmada pela direção do colégio por meio de nota. O número de estudantes expulsos não foi informado.

Alunos do colégio fazem provas como o IB Diploma, que é valorizado internacionalmente e pode dar acesso às principais universidades do mundo. Segundo a escola, os envolvidos acessaram uma avaliação interna e o IB Diploma terá a prova realizada somente em maio do ano que vem.

"A St. Paul's informa que está tratando com o máximo rigor o incidente relacionado à irregularidade acadêmica em uma avaliação interna. É importante esclarecer que o ocorrido envolveu uma prova interna da escola, e não um exame externo", afirmou a instituição.

A direção informou que abriu uma investigação detalhada para apurar os fatos, com auxílio de profissionais externos. Conforme a nota, estão sendo tomadas "todas as ações necessárias para garantir a integridade de seus processos acadêmicos, inclusive com medidas educativas e disciplinares implementadas de acordo com as políticas e valores da instituição".

No comunicado, a escola diz ainda que não comenta casos individuais e que a investigação é confidencial. "A St. Paul's reforça que mantém sistemas e processos robustos, que estão sendo ainda mais fortalecidos. Às vésperas de completar seu centenário, a escola reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente pautado pela honestidade e pela excelência acadêmica", informou.